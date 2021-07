FERRAGNEZ vs RENZI.

Se sei un personaggio pubblico molto conosciuto con un influenza importate nell’opinione pubblica ed intervieni, polemicamente, nel dibattito politico è giusto che un politico ti chieda un confronto dialettico.

Gli esponenti dei partiti non possono stare su un piedistallo e le star del web dentro la campana di vetro senza contraddittorio. All’epoca ignorare Grillo per anni non portò bene alla politica e diede al comico una grande capacità di manipolazione mediatica.

Quei politici che invece si affannano a salire sul carro comunicativo dei Ferregnez devono stare attenti: Essere follower degli influencer non è un buon affare, per chi si presenta come leader.