Forse mai come in questo #EURO2020 c’è stata una politicizzazione così smaccata di una rassegna calcistica.

Ma era inevitabile visti i tempi che corrono. I partiti e i loro leader fanno sempre più fatica a comunicare un messaggio prettamente politico e strutturato e colgono ogni occasione per riannodare i fili di un consenso sempre più sfilacciato e legato all’emotività. Quello che è certo è che la calciopolitica è destinata a durare.

Più dura la crisi di consenso delle democrazie, più si troveranno altri espedienti per compattare i cittadini/elettori attraverso altre forme di coinvolgimento nella società: e allora influencer, calciatori e personaggi della tv diventano lo strumento privilegiato per ingaggiare chi, altrimenti, non avrebbe nessun riferimento politico.