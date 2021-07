Riprendono le escursioni nel Parco Archeologico Sommerso di Vasto Marina

Tornano anche per l’estate 2021 le escursioni subacquee nelle acque del Parco Archeologico Sommerso di Vasto Marina. Rispetto agli anni passati ci sono delle novità: saranno organizzate anche escursioni a piedi lungo la riva e non ci sono date prestabilite, che verranno invece fissate di volta in volta in base alle condizioni di visibilità della acque marine (vedi “Info e Prenotazioni”).

Il Parco Archeologico Sommerso di Vasto Marina consente di conoscere un meraviglioso mondo sommerso che è alla portata di tutti: basta indossare una maschera da sub o degli occhialini per immergersi tra muri, absidi, colonne e resti di edifici romani sommersi nel tratto di costa vastese compreso tra il Monumento alla Bagnante e il trabocco “Concarerella”.

I resti archeologici sommersi o distribuiti lungo la riva appartenevano ad un centro portuale, animato al tempo dei Romani dai traffici mercantili della città di Histonium, che sorgeva sulla collina dove oggi è il centro storico di Vasto.

Dal 2014 allora la sezione di Italia Nostra del Vastese continua la ricerca scientifica sul sito in collaborazione con la Parsifal Società Cooperativa di Vasto ed organizza escursioni guidate assieme col Consorzio “Vivere Vasto Marina” per consentire a tutti di ammirare i suggestivi resti archeologici sommersi che si trovano a una profondità massima di un paio di metri.

Il ricavato dalle escursioni viene utilizzato per finanziare la ricerca sul sito.

Info e Prenotazioni