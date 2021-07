Non è il reddito di cittadinanza a tenere i giovani lontani dal mondo del lavoro stagionale

È questo quello che è emerso dalla tavola rotonda di giovedì 15 Luglio 2021 a Montesilvano voluta dai giovani democratici cittadini e provinciali con le associazioni datoriali e sindacali.

A coordinare i lavori è stata Deborah Pizzuti giovane consulente del lavoro e militante dei GD montesilvanesi mentre hanno portato il proprio contributo Gianni Taucci della Confesercenti, Cristian Odoardi della Cna, Sabrina Zimei della Federalberghi e Luca Ondifero della CGIL.

All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Enzo Fidanza e Antonio Saccone e regionale Antonio Blasioli.

Dal dibattito sono emerse non solo problematiche ma anche degli auspici per il futuro come quello di istituire un tavolo locale che possa aiutare un percorso di miglioramento della qualità del lavoro, sia per chi lo presta e sia per chi lo offre, in un’ottica di maggiore concertazione tra le parti sociali e con l’obiettivo di far crescere la quantità di posti di lavoro con la qualità di essi. Dal tavolo è tuttavia emerso come a Montesilvano ed in generale sul territorio regionale sia assente una concreta politica di sviluppo da parte di Comuni e Regione.

Questo è il primo di una serie di incontri che i GD di Montesilvano faranno ed il cui focus rimarrà la politica del lavoro.