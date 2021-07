LA MANO DI DIO - Nuovo libro di Franco Valente

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ormai verso la conclusione il libro che farà capire cosa è avvenuto alle sorgenti del Volturno, nel luogo in cui è nato il Sannio.

“Monasterio sancti Vincencii martiris, quod est constructum in loco qui dicitur Samnii, super fluvium Volturnum".

Il libro che racconta la storia di uno dei più importanti monasteri d'Europa che, giorno dopo giorno, viene cancellato da archeologi poco accorti e burocrati ministeriali del tutto indifferenti alla necessità di conservare le radici della cultura mediterranea.

Il libro che spiega per quale motivo a S. Vincenzo al Volturno fu elaborato il più famoso falso della Cristianità: LA DONAZIONE DI COSTANTINO.

Il libro che descrive finalmente chi era Amrogio Autperto:

"Ambrogio Autperto, un autore piuttosto sconosciuto: le sue opere infatti erano state attribuite in gran parte ad altri personaggi più noti, da sant’Ambrogio di Milano a sant’Ildefonso, senza parlare di quelle che i monaci di Montecassino hanno ritenuto di dover rivendicare alla penna di un loro abate omonimo, vissuto quasi un secolo più tardi. A prescindere da qualche breve cenno autobiografico inserito nel suo grande commento all’Apocalisse, abbiamo poche notizie certe sulla sua vita.

L’attenta lettura delle opere di cui via via la critica gli riconosce la paternità consente però di scoprire nel suo insegnamento un tesoro teologico e spirituale prezioso anche per i nostri tempi".

(Joseph Ratzinger. Estratto dal Discorso pronunciato da Benedetto XVI in occasione dell'Udienza generale svoltasi in Piazza San Pietro mercoledì, 22 aprile 2009)

.

LA MANO DI DIO.

LA CRIPTA DI EPIFANIO A SAN VINCENZO AL VOLTURNO

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

L'ANTICA CITTÀ CHIAMATA SANNIA.

PERCHÉ UN MONASTERO DEDICATO A S. VINCENZO.

LA DIOCESI DI MARCO, VESCOVO SANNINO.

LA FONDAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO.

IL MONASTERO E LA CORTE CAROLINGIA.

L’UNIVERSO TEOLOGICO DI COSMA INDICOPLEUSTE.

LA FALSA DONAZIONE DI COSTANTINO.

DOPO AUTPERTO.

LA CRIPTA DI EPIFANIO

LE PITTURE DELLA CRIPTA E LA CULTURA ARTISTICA ALTOMEDIOEVALE

LO SPAZIO INTERNO

GLI AFFRESCHI E LA SPAZIALITA’ DELLA CRIPTA

LA LUCE E LA DOPPIA NATURA DI DIO

EPIFANIO E LA CROCIFISSIONE

LA MADONNA REGINA

LA TRASMIGRAZIONE DELL’ANIMA DI EPIFANIO NELLA GERUSALEMME CELESTE

LA DISTRUZIONE E L'ECCIDIO SARACENO

LA RICOSTRUZIONE

IL MONASTERO CAMBIA SITO

IL DECLINO

LA RINASCITA ALLE SOGLIE DEL TERZO MILLENNIO

APPENDICE.

SERMO AMBROSII AUTPERTI PRESBYTERI ET MONACHI DE ADSUMPTIONE SANCTAE MARIAE.