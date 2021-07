DUE SANSALVESI AI CAMPIONATI ITALIANI

Christian, quasi 17 anni, già campione regionale di 100 e 200 dorso e Manuel, suo fratello, anch' esso campione regionale, ma di 50 stile: sabato andranno a Pesaro per fare un ulteriore gara.

Con le performance attuali rientrerebbero nei campionati italiani, ma va detto che si stanno svolgendo le gare anche nelle altre regioni .

Per cui bisogna aspettare. Nell' attesa. facciamo il tifo per i due ragazzi, perchè se sabato andrà tutto per il verso giusto i due fratelli, ragazzi di San Salvo, rientreranno definitivamente nei campionati Italiani a Roma.

La loro addetto stampa, alias la mamma che li adora e ne è giustamente orgogliosa, ci aggiornerà sull' esito e noi divulgheremo: avere due giovani concittadini pronti per i campionati italiani non succede spesso in città....