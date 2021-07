Concluso un campus estivo a Castiglione Messer Marino

Si è conclusa tra le fresche montagne della Lupara, a Santa Maria del Monte, la prima edizione del Campus estivo organizzato dal Comune di Castiglione Messer Marino e della consigliera Dina, presidente dell’attuale associazione Abete Bianco e gestrice del baretto della zona sportiva del paese dagli anni del palaghiaccio. Con l’impegno e il supporto di alcuni ragazzi del posto, tutte le mattine, dalle 8.00 alle 13.00, circa 40 bambini hanno potuto svolgere varie attività di tipo ludico-ricreative (motorie, pratiche, artistiche…) in un clima relazionale all’insegna dello stare bene insieme. Il campus è durato solo una settimana ma, tutti i pomeriggi, in particolare durante la bella stagione, i ragazzi del paese si danno appuntamento nell’area sportiva per giocare e stare insieme, sotto l’occhio vigile di Dina, rifocillati dai suoi succulenti panini.

Organizzatrice di eventi legati al gemellaggio con l’Argentina per celebrare il mitico pluri campione del mondo di automobilismo, Juan Manuel Fangio, originario di Castiglione, Dina si presta con disponibilità ed ospitalità, accogliendo, spesso personalmente, i turisti “di ritorno” provenienti dall’Argentina e dagli USA, Paesi che ha avuto la fortuna di vivere in gioventù.

Bella risorsa per il paese, non trovate?

Cara DDina, (come dici tu con accento spagnolo) se non ci fossi bisognerebbe inventarti!!! Grazie per quello che fai!