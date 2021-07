LE PRECONDIZIONI PER UN' INTESA ELETTORALE

Il movimento politico “CAMBIAMO SAN SALVO” si è riunito per valutare le risultanze dell’incontro avuto con la delegazione del centro sinistra al fine di ricercare una possibile intesa elettorale.

Nell’incontro “CAMBIAMO SAN SALVO” ha illustrato la proposta di promuovere un nuovo progetto e una nuova classe dirigente al governo della città, ove le nuove generazioni, con le loro idee innovative, possano determinare la sua proiezione verso il futuro, dove gli interessi della collettività prevalgano sempre sugli interessi privati.

Nello stesso incontro “CAMBIAMO SAN SALVO” ha posto queste istanze irrinunciabili come precondizione per un’intesa elettorale:

Al fine di portare avanti un nuovo progetto di governo della città è necessario che vi sia una nuova classe dirigente e le personalità, fortemente caratterizzate politicamente, che in passato hanno gestito la politica del centro-sinistra a San Salvo, avrebbero dovuto fare un passo indietro e non candidarsi. Le ragioni della nuova alleanza si sarebbero dovute costruire attraverso un percorso pubblico e trasparente, al fine di coinvolgere l’intero elettorato e in modo particolare l’elettorato che in passato votava centrosinistra. Qualora ci fossero state altre proposte di candidatura alla carica di sindaco, oltre a quella già individuata dal centrosinistra, si sarebbe dovuto procedere alla scelta univoca col metodo democratico delle primarie.

La risposta del centro-sinistra, o meglio del PD, su questi punti è stata di totale chiusura, evidenziata con un linguaggio arrogante e sprezzante, non salvando nemmeno il livello minimo di rispetto per le posizioni altrui, condizione d’obbligo in ogni onesto momento di confronto democratico, anche quando non si condividono minimamente le idee della controparte.

(Forse il PD ha confuso il confronto paritario delle idee, che sta alla base di ogni trattativa, con la forza di imposizione di chi si auto considera forte e in un delirio di onnipotenza pretende di poter imporre a tutti la propria visione politica).

Il movimento politico " CAMBIAMO SAN SALVO " dopo ampia discussione ha deciso:

di prendere atto dell’impossibilità di trovare un’intesa elettorale con il centrosinistra;

di continuare a lavorare per realizzare il proprio progetto finalizzato a dare a San Salvo una nuova classe dirigente, rompendo definitivamente con le liturgie politiche del passato e auspicando per la nostra città un salto democratico, nella trasparenza, nell’onestà, nella cultura sociale;

di promuovere una crescita sostenibile per il bene di tutta la collettività odierna e delle future generazioni;

di fare appello a gruppi, movimenti, partiti e a quanti credono in una nuova prospettiva per la nostra città ad unire le forze.

Chi desidera questo cambiamento è di fatto alleato di "CAMBIAMO SAN SALVO".