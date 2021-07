Giovedì 22 luglio. alle ore 21:00, in piazza Barbacani, appuntamento di SCRITTORI IN PIAZZA con Francesco Fioretti e il suo romanzo

"NON DI SOLO AMORE.La via dantesca alla felicità"

edito da Piemme

Marilena Pasquini dialoga con l'autore

Francesco Fioretti (Lanciano, 1960) è uno scrittore di origini siciliane e apulotoscane. Si è laureato in Lettere a Firenze e ha insegnato in Lombardia e nelle Marche. Ha approfondito gli studi danteschi presso l’Università di Eichstätt in Germania. Il libro segreto di Dante (Newton Compton 2011) è il suo primo romanzo, cui hanno fatto seguito Il quadro segreto di Caravaggio (Newton Compton 2012), La profezia perduta di Dante (Newton Compton 2013), La biblioteca perduta di Leonardo (Piemme, 2018).

«Aprite a caso la Divina Commedia e leggete pochi versi. Cercate di capirli con l'aiuto delle note, e rileggeteli finché non siete in grado di recitarli con buona intonazione. Domani mi racconterete cosa avete letto e cosa fantasticato. Parleremo di due cose, quest'anno, con particolare intensità, come Dante e Guido Cavalcanti a Firenze nelle notti stellate. Parleremo quasi solo d'amore. D'amore, e di felicità.»