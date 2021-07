Grippa, M5S: Bandi Anas da 380 milioni per la pavimentazione stradale

Previsti 76 accordi quadro da 5 milioni di euro ciascuno, di durata quadriennale, per la manutenzione della rete stradale e autostradale. Anas ha pubblicato, nell’ambito del Piano per la manutenzione infrastrutturale #bastabuche. Si tratta di 76 bandi di gara per l’assegnazione delle attività di manutenzione della pavimentazione della rete stradale e autostradale. Valore complessivo delle attività messe a bando: 380 milioni di euro. I 76 bandi porteranno all’affidamento di altrettanti accordi quadro da 5 milioni di euro ciascuno, di durata quadriennale, ripartiti per regione e distribuiti su tutta la rete Anas. In merito alla distribuzione degli interventi soddisfazione è espressa dalla deputata della Commissione Trasporti Camera Carmela Grippa per i 15 milioni disponibili per la Regione Abruzzo: “In questa tornata del Piano #bastabuche saranno risanati più di 5.000 km di strade sull’intero territorio nazionale. La modalità dell’accordo quadro garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività, in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, consentendo un risparmio di tempo e la massima efficienza esecutiva. Le imprese interessate ai bandi dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it. La deadline è fissata al 12.00 del 27 luglio 2021. Consultare il sito stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di Gara per informazioni più dettagliate su questo e altri bandi”. Il Piano #bastabuche, arrivato alla nona tranche, ha consentito di pavimentare 40mila km di corsie stradali, per un valore di circa 3 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali fra il 2019 e i primi mesi di quest'anno".