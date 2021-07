Centrosinistra: "Non approveremo il conto consuntivo sotto diffida del prefetto e senza il parere dei revisori dei conti"

Dal sindaco uscente e dalla maggioranza di centrodestra come sempre chiacchiere e superficialità.

Come consiglieri comunali di centrosinistra non approveremo mai un conto consuntivo senza il parere dei Revisore dei Conti e sotto diffida del Prefetto di Chieti.

Siamo persone serie e responsabili e mai abbiamo accettato e mai accetteremo comunicazioni giunte all’ultimo giorno per sanare vizi amministrativi dovuti alla loro incapacità di gestione della Casa Comune.

Il centrodestra locale spieghi invece alla città e ai cittadini la diffida del Prefetto e spieghi anche perché i Revisori dei Conti non hanno fornito il parere nei termini dovuti dalla legge!

Facciano questo prima di attaccarci. Facciano questo invece di spostare come sempre il tiro altrove.

Ribadiamo dunque che se il sindaco uscente e la sua maggioranza di centrodestra vogliono convocare consigli comunali per sanare loro superficialità e leggerezze, facessero pure, ma non avranno mai il nostro consenso.

Siamo sì Consiglieri di minoranza, ma nel nostro ruolo continueremo a lavorare non solo per il bene della città, ma anche per portare all’attenzione dei cittadini l'incapacità amministrativa di questo centrodestra locale che in questi nove anni è stato solo capace di spegnere la città, senza creare nulla di nuovo. Non c’è prospettiva, non c’è visione, non c’è futuro e San Salvo non merita questo.

Fortunatamente il loro tempo è in scadenza e presto torneranno al ruolo che più gli si addice: quello di minoranza.