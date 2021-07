OGGI SPOSI: AL BANO E ROMINA

Era il 26 luglio 1970, esattamente 51 anni fa, quando Al Bano e Romina si sposarono nella Chiesa di Cellino San Marco. Si erano conosciuti nel 1967, sul set del film “Nel sole”, musicarello nato dall’omonima canzone, il primo successo discografico della carriera di Al Bano. Era nato un amore che all’apparenza sembrava impossibile, tra due ragazzi così diversi ma nello stesso tempo così innamorati l’uno dell’altro.

Da una parte Romina, figlia dei grandi attori Tyrone Power e Linda Christian, nata in America nel 1951 tra lusso e ricchezze. Dall’altra Albano Carrisi, figlio di Don Carmelo e Donna Jolanda, contadini del Sud Italia, nato tra la povertà e la sofferenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Da quel 26 luglio 1970, la coppia diede alla luce quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina. Ma soprattutto, da quel matrimonio è nato un duo artistico che ha scalato le classifiche degli anni ‘70 e ‘80, regalando al pubblico italiano e straniero successi indimenticabili, come Felicità, Ci sarà, Nostalgia Canaglia e tanti altri. Ma, nel 1994, una tempesta si abbattè su di loro e sul loro amore: la prima figlia Ylenia scomparve a New Orleans, e da lì non si ebbero più sue notizie. Questo dramma familiare finì per dividere la coppia, e per vent’anni, come ha detto più volte Al Bano, i due sono finiti a cantare solo in tribunale.

Sembrava tutto finito, e invece, nel 2015, Carlo Conti riuscì a riportarli, insieme, sul palco dell’Ariston di Sanremo. Da lì in poi, Al Bano e Romina sono tornati insieme artisticamente, e con le loro canzoni continuano a far sognare milioni di fans diffusi in tutto il mondo. È vero, forse il loro amore appartiene ormai al passato, ma Al Bano e Romina continuano, nell’immaginario popolare, ad essere la coppia che ha fatto sognare tante generazioni, e per il pubblico l’amore non è mai terminato né mai terminerà.

“Ritrovarsi è stato bello,

ed ora mentre ti riposi,

salgo in cielo e col pennello,

per te scrivo: Oggi Sposi”