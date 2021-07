SINISTRA ITALIANA: NO AI LICENZIAMENTI ALLA S. MARCO DI ATESSA

Apprendiamo dagli organi di stampa locali, che allaS. Marco di Atessa, azienda metalmeccanica della Val di Sangro, 50 Lavoratori verranno licenziati.

Continua lo stillicidio dei posti di lavoro, in tutto il Paese ed anche la vallata del Sangro non è immune dal pagare un prezzo sociale a questa crisi, che non è solo di mercato, ma anche di sistema, perché da molto tempo, il Lavoro non è più un mezzo di elevazione sociale e culturale, ma nella logica del profitto è diventato un costo, un mero costo economico da abbattere, con buona pace dei vari governi che si sono succeduti. Nel pensiero dominante, tutto questo è la regola del dio mercato. Per cui noi di Sinistra Italiana della provincia di Chieti ci chiediamo a cosa serve questo Stato, quando le leggi le fa la finanza e il mercato.

Il coordinamento provinciale di Sinistra Italiana tutto questo non lo può accettare e non lo accetterà e si attiverà nelle sedi istituzionali competenti per dare sostegno e solidarietà anche ai Lavoratori della S. Marco di Atessa. Una Repubblica fondata sul Lavoro tutta questa macelleria sociale non la può e non la deve accettare.

Esprimiamo la nostra vicinanza ai Lavoratori della S. Marco ed alle Organizzazioni sindacali che porteranno avanti e che su questa vertenza non verranno mai meno.