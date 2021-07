Segnalazione di cronica mancanza d’acqua a Montalfano, Ributtini & Bufalara

I consiglieri di minoranza di Cupello hanno scritto alla Sasi per segnalare la mancanza di acqua nelle frazioni di Ributtini, Montalfano e Bufalara

Egregio Signor Gianfranco BASTEREBBE

Presidente C.d.A. S.A.S.I.

Zona Industriale, 5

66034 LANCIANO (CH)

e p.c. Alla Sig.a Graziana DI FLORIO

Sindaco di

66051 CUPELLO (CH)

Oggetto: segnalazione di cronica mancanza d’acqua nelle frazioni periferiche di Montalfano, Ributtini & Bufalara;

Gentilissimo Signor PRESIDENTE,

Le scriviamo la presente nota per segnalarLe che nelle frazioni periferiche del nostro comune di Cupello che sono: Montalfano, Ributtini e Bufalara i cittadini ci segnalano la cronica e quotidiana mancanza erogazione di acqua potabile.

E’ un problema che si ripete annualmente nel periodo estivo e che, sinora, non ha trovato soluzione.

Capiamo e comprendiamo che, la penuria di approviggionamento d’acqua, sia un problema strutturale così come paghiamo la vetustà delle infrastrutture di trasporto della stessa ma riteniamo intollerabile che, a pagarne le spese, siano sempre gli stessi cittadini ed i medesimi luoghi fisici; qui è un problema di mancanza di programmazione delle priorità cui, oltre il vostro Ente, richiamiamo anche il comune di Cupello che dovrebbe farsi carico di questa problematica.

Non è accettabile che, in concomitanza del periodo estivo, siano i cittadini delle aree interne e quelli posti a ridosso della costa a pagare i dazi maggiori della penuria di acqua.

Le chiediamo , pertanto, una solerte iniziativa atta non solo a porre rimedio alla carente e quotidiana fornitura di acqua potabile alle nostre contrade periferiche, che non vorremmo si trovassero in una situazione peggiorata con l’arrivo del prossimo Agosto, ma anche mettere in atto delle iniziative risolutive di un problema che sta diventando insopportabile e che, i cittadini tutti, chiedono di vedere definito.

In attesa di cortese e solerte riscontro La salutiamo cordialmente.

Cupello 26 Luglio 2021

Camillo D’Amico

Marco Antenucci

Michele D’Alberto