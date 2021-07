7 E 8 AGOSTO PRODOTTO TOPICO A SAN SALVO MARINA

Il 7 ed 8 agosto ci sarà, per la quarta volta il Prodotto topico a San Salvo marina. Siamo in attesa delle linee guida al Decreto che regolamenta le sagre e le fiere per poter dare i dettagli operativi. Intanto possiamo dire di aver invitato, insieme a Maria Travaglini, assessore alla cultura del Comune patrocinante, un’ alta Autorità diplomatica del Regno del Marocco per la serata inaugurale. Abbiamo anche chiesto ad Oreste Ciavatta, presidente della Società Marinelle, di poterlo accogliere al Porto turistico, per riprendere un discorso avviato con la Comunità marocchina e con quella Nazione due anni fa ossia la possibilità di gemellare una Città adriatica con una Città di mare marocchina (Agadir ?). Non è difficile immaginare le possibile ricadute turistiche di una simile operazione.

Il sindaco Magnacca ha delegato il suo assessore alla cultura a firmare (con me) l’invito ufficiale all’ Ambasciata: si tratta di un fatto culturale ! Cultura di integrazione, di promozione e di scambio comunitario, come del resto è il Prodotto topico. Che a San Salvo marina farà incontrare 40 comunità d’ Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Marocco, Senegal, Spagna, Tailandia, Romania…

Ovviamente le farà incontrare (le faremo incontrare) nel pieno rispetto delle norme anticovid, che con il geom. Andrea Daniele, nostro responsabile della sicurezza, stiamo esaminando dettagliatamente. Con nota successiva, entreremo nei dettagli delle serate.

Nel frattempo vi comunichiamo le due Giurie.

7 agosto: Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio (che la presiedono), Gianni Castaldi, Giuseppe Castaldi e Gaetano Martone (nota terna arbitrale degli anni settanta), Gianluca Castaldi, Tonino Marcello e Cilli Antonio – Segretario: Dino Di Fabio

8 agosto: Maria Amato e Tiziana Magnacca (che la presiedono), Annapaola Sabatini, Ada Di Stefano, Concetta Delle Donne, Annamaria Vinciguerra, Sandra Mezzanotte, Antonio Razzi, Manuele Marcovecchio, Paolo Palomba e Giancarlo Lippis – Segretario: Franco D’ Alò

Alleghiamo pure il retro del volantino con i prodotti in degustazione e gara, anche se qualcosina può ancora cambiare