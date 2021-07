CUPELLO ALLA RICERCA DELLA SUE ORIGINI

Ieri, ufficialmente, il Comune di Cupello è entrato a far parte dell’Istituto Italiano dei Castelli, Ente morale riconosciuto con Decreto del presidente della Repubblica, che ha l’obiettivo di ricostruire la storia di castelli e monumenti fortificati diffusi in tutta la penisola e in generale di salvaguardare e valorizzare la microstoria dei territori in cui viviamo.

Cupello è il primo Comune d’Abruzzo ad avere deliberato l'adesione all' Istituto, anche se a breve tanti altri comuni dell' Abruzzo citeriore si aggiungeranno all’elenco. Infatti, anche se nel proprio territorio non sono stati rinvenuti castelli veri e propri, Cupello ha un’intera storia da raccontare e un borgo tutto da scoprire, fin dalla sua fondazione ad opera di famiglie provenienti dalla Schiavonia, fino ai giorni nostri.

Inoltre, ieri si è formata anche la delegazione cupellese all’interno della sezione Abruzzo dell’istituto, costituita dall’assessore alla cultura Giuliana Chioli e da 7 ragazzi che si stanno occupando, in questi giorni, di un progetto sulla genealogia e sulla storia recente di Cupello. Presenti all' incontro anche il Prof. Lucio Giorgione, castellologo e consigliere nazionale dell’Istituto Castelli, lo studioso Gianni Timpone e il sociologo Orazio Di Stefano.

La volontà comune è quella di iniziare, già dalle prossime settimane, uno studio approfondito per ricostruire la storia di Cupello, analizzando i momenti storici fondamentali per lo sviluppo del paese. L’obiettivo finale, invece, è quello di sensibilizzare la popolazione a un’attenzione maggiore verso la salvaguardia delle proprie origini e della propria microstoria.

Al termine dell' incontro il nuovo gruppo ha festeggiato l'evento a Terra mia con una bella e buona torta offerta dall' Assessore Chioli