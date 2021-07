LA CASELLATI STRALCIA L'EMENDAMENTO SALVATRIBUNALI

Come è noto tutti i parlamentari abruzzesi avevano sostenuto un emendamento a prima firma di Gianluca Castaldi per salvare i Tribunali minori. L'emendamento era passato in Senato ed erano stati trovati pure i soldi per coprirne la spesa (720 milioni di euro). Purtroppo il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ritenuto inammissibile l'emendamento approvato, suscitando le ire di Castaldi che, sia pure con la deferenza dovuta alla seconda carica dello Stato, è intervenuto, soprattutto chidendosi e chiedendo CHI AVESSE VOLUTO UNA SIMILE SOLUZIONE CHE DI FATTO CHIUDE I TRIBUNALI DI VASTO E LANCIANO. Vi proponiamo il video con l' intervento del senatore vastese https://youtu.be/GjMtgwTC6Xc