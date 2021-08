Il 30 luglio scorso ci sono state 4 ore di sciopero per ogni fine turno

VENERDì C' E' STATA UNA MOBILITAZIONE (SCIOPERO) ALLA TE CONNECTIVITY. Pubblichiamo le motivazioni della protesta come diffuse dalla Cisl

Stiamo assistendo alla solita indifferenza da parte dell’azienda ad ogni sollecitazione di richiesta di incontro per affrontare vicende che ormai stanno diventando sempre più problematiche.

Ci riferiamo ai carichi di lavoro nel reparto Moulding che ormai non prevedono più cicli con tempi di lavorazione definiti, riteniamo che in una multinazionale qual è la TE Connectivity non sia possibile basare le produzioni sul … “ divisione volontaria delle presse ” , “ se ci sono assenze … autogestitevi “ , della serie arrangiatevi … fate come vi pare importante che “fate più pezzi che potete !!!” come da comunicato aziendale (modello QTR4_FY21_REV del 14/07/2021).

Pertanto crediamo che da subito l’azienda debba ripristinare “la normalità”, ovvero determinare le produzioni tenendo conto di tutte le variabili (sicurezza – fattori di riposo – ecc.). Queste richieste aziendali sono peggiorative rispetto alla gestione che secondo noi già andava oltre il possibile.

Abbiamo assistito addirittura a riunioni improvvisate con i lavoratori lasciando trapelare minacce nemmeno tanto velate. Il tempo per parlare con noi non si riesce a trovare, mentre con altri per convincere i lavoratori con richieste impossibili si trova sempre, o addirittura per interferire nella vita privata di alcuni lavoratori che si sono visti chiamati a giustificare il proprio stato sul profilo whatsapp (che sappiamo tutti che non si tratta di un social, ma bensì di un numero privato dove possono accedere solo i nostri contatti privati) !!!

Inoltre il fatto che l’azienda sta chiedendo ai lavoratori giornalieri di dimezzare il tempo a disposizione per pranzare e invitandoli a gironzolare per lo stabilimento, non ci sembra rappresenti l’etica della TE!, questo atteggiamento lo riteniamo molto grave, soprattutto in un momento particolarmente delicato come questo.

Rigettiamo al mittente questi atteggiamenti e richiediamo un incontro da tenersi in tempi brevi per aprire un confronto sui temi sopra esposti. Non avendo avuto risposte concrete dalle precedenti richieste e sollecitazioni si indicono come prima risposta 2 ore di sciopero per problematiche aziendali in aggiunta a quelle già dichiarate il livello nazionale per i problemi derivanti dallo sblocco dei licenziamenti pertanto nella giornata di venerdì 30 luglio 4 ore di sciopero per ogni fine turno