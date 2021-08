Grande successo dell’evento “Arte in Villa” promossa dal volontariato

In questo pomeriggio particolarmente caldo ben 60 bambini, dai 6 anni in su, accompagnati dai loro genitori, sono stati i protagonisti per più di 3 ore, di una serie di laboratori didattici nella Villa Comunale di Vasto con l’evento “Arte in Villa”, promosso da molte associazioni di volontariato del territorio legate dall’odv Ricoclaun, capofila del progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”, che comprende in un partenariato Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, ma che ha incluso anche Avis Vasto, Admo, La casa di Lele, Anffas Vasto, Consulta Giovanile, Bottega Incontro e F.I.S.A. L’evento con l’obiettivo di attuare una delle fasi della riqualificazione prevista nell’area della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale, ha avuto la collaborazione: del maestro d’arteGiuseppe Buono, della Creta Rossa per il laboratorio di Ceramica, con ladecorazione floreale di 100 mattonelle che saranno successivamente istallate nelle pareti verticali delle sedute nell’area della Pista di Pattinaggio; dell’archeologia Grazia La Verghetta della Parsifal società cooperativa che ha spiegato le caratteristiche dell’acquedotto delle Luci dell’antica Histonium, che ha alcuni pozzi anche alla Villa Comunale, mediante una serie di foto e plastici; delPresidente Cai Vasto, Luigi Cinquina, che parlando di Botanica, ha spiegato la tipologia e le caratteristiche degli alberi presenti alla Villa Comunale, ma anche l’importanza degli alberi nelle città; dei volontari F.I.S.A, Federazione Italiana Salvamento Acquatico che con il referente di Vasto Armando Ricci hanno incantato i bambini con i cani addestrati e hanno spiegato l’importanza di vivere con un cane e di come educarlo.

“Il clima della manifestazione”, ha detto Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun che ha organizzato l’evento, insieme alle associazioni di volontariato” è stato di felicità condivisa e generativa. I bambini sono stati molto attenti e interessati a tutte le attività proposte, i genitori felici di far vivere attività innovative ai loro figli che potessero destare curiosità e interesse, gli esperti felici di condividere la loro passione, i volontari felici di essere tutti insieme vicino a tanti bambini e di diffondere, mediante i loro depliant e gadget, la ricchezza delle tante attività delle singole associazioni. Siamo certi che questi 60 bambini ricorderanno questo pomeriggio, sia per le competenze acquisite in più ambiti che per aver partecipato con la loro creatività ad un’opera decorativa che genererà nuova bellezza nell’area della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale. “

Nelle prossime settimane si avvierà la decorazione dei tavoli rotondi presenti nell’area, con l’ausilio di artisti del territorio e dei bambini, verranno istallati dei pannelli ludici, la casetta del bookcrossing, un attrezzo ginnico e infine le maioliche decorate oggi e una serie di decori sempre in ceramica, realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia il Girotondo, che ha voluto così contribuire al progetto di riqualificazione urbana. Un progetto nato dall’idea dell’arch. Giammaria Racano, promosso dall’associazione Rigenera Vasto e poi continuato e arricchito dalle associazioni di volontariato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di tante famiglie che con i loro bambini nei giorni scorsi si sono impegnati a pitturare sedili e tavoli dell’area per migliorare la fruibilità di una zona lasciata al degrado per molti anni, generando una partecipazione attiva coinvolgente fatta di grande entusiasmo.

Le associazioni di volontariato hanno inoltre indetto un concorso”Racconta con uno scatto l’Agenda Onu 2030” in scadenza il 10 agosto 2021, per incrementare la conoscenza degli obiettivi sostenibili e migliorarne l’attuazione. Gli scatti più belli faranno parte di una mostra che verrà istallata alla Villa Comunale durante la manifestazione “I Colori della Solidarietà” Sabato 21 Agosto, un evento fatto di spettacoli, attività, laboratori e stand delle associazioni per vivere tutti insieme in modo diverso la bellissima Villa Comunale di Vasto, il polmone verde voluto da “don Ciccio “ Pomponio nel 1923.