Inaugurato ad Amatrice l'Auditorium della Laga

Sabato 31 luglio, alle 11.30 ad Amatrice, è stato inaugurato l'Auditorium della Laga, l’opera è stata realizzata dalla Croce Rossa Italiana con i contributi raccolti subito dopo il sisma del 2016 da Poste Italiane, Il Fatto Quotidiano, Mille Voci per ricominciare, Associazione Io Sono, Fondazione Alberto Sordi, Kreuz Liechtenstein, Spray for Life.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca e il sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi, Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio, Giovanni Legnini commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, Fabrizio Curcio capo del Dipartimento della Protezione Civile, inoltre Fabio Rampelli vicepresidente della Camera dei Deputati.

Alla inaugurazione ha partecipato una delegazione dei cori promotori della iniziativa “1000 voci per ricominciare” che, con i numerosi concerti su tutto il territorio italiano, ha raccolto 150.000,00 euro devoluti alla Croce Rossa Italiana per la realizzazione della struttura.

Il Coro Città di Rivarolo (To), il Coro San Gregorio Magno di Ferrara e il Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino dal Vasto hanno eseguito l’Inno degli Italiani durante la celebrazione di apertura con l’accompagnamento al pianoforte di Nicola Di Lello.

Gianfranco Ponchia presidente del Coro Città di Rivarolo e Bruno Di Lena, presidente del Coro Histonium hanno illustrato l’iniziativa “1000 Voci per ricominicare” ed hanno rivolto un ricordo ed un pensiero di riconoscenza ad Elisabetta Marcigliano del coro di Ferrara, scomparsa di recente, che si è attivamente spesa per il progetto.

Alle ore 17.30 nell'Anfiteatro Grande il coro “1000 Voci per ricominciare”, formato per l’occasione da una delegazione dei tre cori promotori, ha eseguito un breve concerto con brani noti della tradizione musicale italiana nel quale si sono alternati alla direzione i tre maestri Maria Grazia Laino di Rivarolo, Luigi Di Tullio di Vasto e Romano Quartucci del coro di Ferrara,

Amatrice finalmente gode di un grande polo di aggregazione, l’Auditorium della Laga è uno spazio polifunzionale con al suo interno un teatro, un cinema, un auditorium, un bar/ristorante, uffici pubblici, una sala espositiva, due cavee esterne per spettacoli all’aperto. L’edificio è dotato di impianti ad elevata efficienza energetica con uso massiccio di fonti rinnovabili.

Purtroppo le restrizioni relative al contenimento del covid-19 non hanno permesso una partecipazione più numerosa di coristi, quindi l’auspicio del promotori di “1000 Voci per ricominciare” è che ogni coro che ha partecipato alla iniziativa di raccolta fondi possa avere l’ opportunità di cantare nella bellissima struttura in future occasioni di Musica e Cultura che l’amministrazione comunale di Amatrice vorrà organizzare.