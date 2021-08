CONFERMATA LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A MONTEODORISIO

Il Comitato Feste Madonna delle Grazie conferma i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie in programma sabato 4 e domenica 5 settembre 2021. Negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà legate al Covid-19, abbiamo cercato di impegnarci, nel nostro piccolo, a prestare particolare attenzione alle misure anti-contagio, affinchè qualsiasi iniziativa venisse svolta nel pieno rispetto della salute degli altri. Non si possono escludere future ulteriori restrizioni, ma al momento, la comunicazione relativa alla conferma dei festeggiamenti è doverosa non solo per una questione di trasparenza, ma anche per tutte le persone, che per via di dubbi e incertezze dovute al protrarsi della pandemia, attendono di avere un nostro ufficiale riscontro. Il lavoro di squadra è la nostra forza. Grazie a tutti i colleghi del Comitato che con umiltà e bravura lavorano in silenzio, lontani dalle luci dei riflettori, grazie a tutte le persone che credono in noi e che ci incoraggiano a non mollare! Andiamo avanti con coraggio, perseveranza e fiducia, con la speranza di poter tornare presto alla normalità. La Madonna ci benedica sempre!

Luigi Vitelli, Presidente Comitato Feste Madonna delle Grazie