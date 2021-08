Fagioli con dolce e Mamajuana di santo Domingo proclamati Prodotti topici

Per la prima volta le Habichuelas con Dulce e la Mamajuana sono state proclamate ′′ Prodotto topico ′′ da un ente italiano, entrando effettivamente in un circuito gastronomico ed enologico di prodotti eccellenti, cosa che permetterà che essi siano conosciuti in tutto il territorio Italiano.

Il prodotto topico è il prodotto che possiede ogni luogo, considerato come principale o esclusivamente identificativo.

La cerimonia di consegna del riconoscimento del prodotto topico si è svolta l' 8 agosto scorso a San Salvo Marina, nell' ambito del tradizionale evento, che tende a potenziare le peculiarità gastronomiche ed enologiche mettendo in evidenza i piatti che meglio rappresentano le caratteristiche tipiche del luogo.

Nel corso dell' ultimo evento hanno partecipato 63 prodotti tipici di 40 località ( 4 Regioni italiane e 7 Paesi stranieri), in possesso di sapori e aromi della storia locale e internazionale. Il tutto si è evolto alla presenza di ospiti d'eccezione: Carla Esposito, delegata della sindaca Tiziana Magnacca, autorità comunali, il presidente degli abruzzesi in Lombardia Angelo Dell'Appeninno, Hamid Hafdi mediatore culturale del Marroco, l'organizzatore Orazio Di Stefano, il senatore Antonio Razzi. I quali hanno consegnato il certificato di proclamazione a Beatriz Acosta, in rappresentanza della comunità dominicana con le seguenti motivazioni:

La mamajuana patrimonio nazionale

La Mamajuana oggi forma un fattore di identità dominicana con quello che è un simbolo del nostro paese, il suo sapore squisito e i valori che le sono stati attribuiti a questa già leggendaria bevanda.

Piatto emblema: Il fagiolo con dolce

Un piatto esclusivo della Repubblica Dominicana, è il simbolo della gastronomia del paese a Pasqua e il suo consumo è obbligatorio in queste date

La serata si è conclusa con un assaggio dei prodotti topici domenicani e le parole di Beatriz Acosta, che ha sottolineato l'importanza di mostrare la Gastronomia Dominicana, come opportunità per creare uno spazio di integrazione, conoscenze, di fratellanza tra i vari partecipanti grazie alla gastronomia .

Grazie a Osema Acosta, Nancy Almonte, Hamid Hafdi #FolkloreArte, #asosiacionculturalbohio123.