ACCIUFFATI I TRUFFATORI DELL' OTTICA CHECCHIA

È accaduto sabato all' Ottica Checchia in centro a Vasto: una coppia è entrata tranquillamente in negozio senza destar nessun sospetto; solamente all'uscita il proprietario, Lino Checchia, si è reso conto del furto di qualche articolo, segnalando subito l'accaduto.

Subito dalle telecamere che ho in locale ho visto chi era stato, riconoscendo la coppia, e da sabato mi sono messo in azione girando per la città nella speranza di rivederli.

Queste le parole di Checchia che si è messo in azione per ritrovare i due ladri truffatori e poterli segnalare. E proprio oggi, mentre si trovava a far colazione, si è visto passare davanti proprio la coppia in questione. Si è messo a seguire i due cercando di prendere la targa della loro auto per poterla segnalare ai Carabinieri. Proprio mentre fotografava la targa, ecco scendere l'uomo infuriato per aver capito che lo stava fotogrando. E Checchia, subito: "Riporta gli occhiali all'Ottica!"

A queste parole però il truffatore ha capito ed è subito fuggito di nuovo, ma Checchia è riuscito a consegnare la targa ai Carabinieri, consentendo loro di poter rintracciare i due ladri truffatori.