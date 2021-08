Sinistra italiana: pulire i fossi, liberare i boschi da erbe e cespugli del sottobosco.

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Assistiamo ad una recrudescenza, devastante ed espansiva di incendi nel nostro territorio.

Certo il caldo opprimente,certo l'irresponsabilità di qualche agricoltore, certo il comportamento delinquenziale di qualche folle-imbecile...

Ma se il territorio fosse amato e salvaguardato, attraverso una corretta e continua manuntezione, i danni sarebbero senz'alltro minori e circoscritti.

Per esempio: pulire i fossi,liberare i boschi da erbe e cespugli del sottobosco.

Inoltre, fare delle strisce libere che possono favorire il passaggio delle squadre anti-incendio, che possono essere utililizzate per eventuali alpeggi e, perché no ?, anche per passeggiate ludiche e didattiche.

Altro incubo,non solo estivo, è la scarsità di acqua.

Anche in questo caso situazioni oggettive (scarsissima piovosità,presenza massiccia di persone sulla costa e nell'interno) accentuano questo problema ma non sono la causa principale.

Le tubazioni degli acquedotti sono dei colabrodo che causano perdite dal 35 al 70 per cento.

La gestione di tutto il ciclo dell'acqua deve tornare ad essere veramente pubblica e non più affidata a quella privatistica del sacro mercato.

I consigli di amministrazione, tra l'altro super remunerati, devono essere sciolti e sostituiti da uno snello e preparato consiglio di attori pubblici remunerati con decenza. Che gli amministratori, comunque politicamente collocati,si impegnino e pedalino per iniziare a risolvere questi problemi.

Che i candidati sindaci e quelli ancora in carica, la smettano di mettere bandierine e tagliare nastri elettoralistici. Che la smettano di chiedere voti CONTRO, perchè così facendo alimentano solo qualunquismo,livori,avvilenti e beceri personalismi.

Che chiedano voti non contro ma PER, che si acquisisca una volontà comune ed un unitario impegno, PER iniziare a risolvere questi due annosi problemi: Territorio ed acqua.