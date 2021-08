A DOGLIOLA PRIMARIE DELL' AMMINISTRAZIONE USCENTE

Gli amministratori uscenti di Dogliola useranno lo strumento delle primarie per decidere chi dovrà essere il candidato sindaco della Lista "Dogliola Futura".

L' invito, diramato sui social, è rivolto ad elettori e sostenitori suddetta della lista, che dovrebbero scegliere tra ROCCO D' ADAMIO (SINDACO USCENTE), VERUSKA DI PAOLO (VICE SINDACO USCENTE) E MARIO PAGANELLI (ASSESSORE USCENTE). Chi tra questi tre candidati prenderà più voti dovrà poi vedersela con Giovanni Giammichele, candidato sindaco della Lista concorrente.

Potrà essere espresso solo un voto per ogni nucleo famigliare, probabilmente per evitare che chi fa parte di una famiglia numerosa parta comunque avvantaggiato all' interno del corpo elettorale, che comunque non supera un paio di centinaia di potenziali elettori.

A gestire il seggio, come garanti, dovrebbero essere Ernano Marcovecchio e Peppino Masciulli, rispettivamente sindaci di Tufillo e Palmoli.

Solo in pochi casi nei piccoli Comuni si ricorre a questo metodo. Anzi nei piccoli Comuni ultimamente si presenta una sola lista, sia perchè i partiti d' un tempo sono scomparsi e sia perchè c'è una costante riduzione della popolazione residente.

Dogliola fa eccezione, perchè non solo riesce a presentare due liste, ma addirittura a ricorrere alle primarie per designare il candidato di una di esse...segno che in quel Comune il dibattito politico-elettorale è ancora vivace