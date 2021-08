Pietro Celano nuovo commissario di Forza Italia Giovani Vasto

È il quasi 18enne Pietro Celano il nuovo commissario di Vasto di Forza Italia Giovani.

Celano è nato a Vasto l’1/11/2003, è residente in città e frequenta il Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”. Si è appassionato, nel corso della sua formazione, alla politica e ha scelto di entrare nella famiglia di Forza Italia qualche mese fa.

Queste le sue parole subito dopo la nomina che rappresenta il suo primo incarico nel mondo della politica: “Sono molto felice di essere stato scelto, ringrazio il coordinatore regionale Alessandro D’Alonzo e il coordinatore provinciale Luca Conti per aver creduto in me. Spero, da questo momento, di poter dare il mio contributo per la crescita di Forza Italia Giovani e per il bene di Vasto.”

I coordinatori D’Alonzo e Conti, dopo essersi confrontati, sono giunti a questa scelta perché credono in Pietro Celano, nella sua grinta, nel suo coraggio e nella sua voglia di mettersi in gioco.