FESTA DEL GRANDO IN PARROCCHIA A S. NICOLA

Nel periodo estivo di mietitura, quando le nostre terre si tingono del colore del grano maturo e il sole dona al cielo il suo splendore più caldo, ricorreva per i contadini il tempo di ringraziare Dio dopo il duro lavoro agreste e pastorale.

In molti paesi della nostra Italia la Festa del grano, segno di ringraziamento per il raccolto del frutto della terra dal quale si ricava il pane, veniva fatta coincidere con le celebrazioni di alcuni Santi Patroni tra cui spiccano Sant'Anna il 26 luglio, San Lorenzo il 10 agosto, Maria Assunta in cielo il 15 agosto e San Rocco il 16 agosto; era il momento del riposo dal lavoro agricolo e c'era la possibilità di prestare più cura ed attenzione nel caricare i carri e nell’adornare i covoni per la processione del Santo festeggiato.

Un'antica tradizione, alla quale la parrocchia di San Nicola ed il suo parroco don Beniamino, coadiuvato da alcuni volontari, si è voluto ispirare in questa estate ancora segnata dalla pandemia offrendo alla comunità un momento di festa nella catechesi.

“STORIE DAL SAPORE DI PANE” vuole essere uno spazio di riflessione che, nell'ascolto, può donare all' estate, tempo importante di distensione, l'occasione per diventare anche - come ci dice Papa Francesco - un "momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore", perché è importante che nel periodo del riposo e del distacco dalle occupazioni quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo e dello spirito, approfondendo il cammino spirituale“.

Non mancate dunque a questo incontro di "cultura e fede" con don Gianni Carozza docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico del Seminario di Chieti. L’appuntamento è per lunedì 16 agosto - Festa di San Rocco alle ore 20.30 c.a. , a seguire della Santa Messa Solenne delle ore 19.00.