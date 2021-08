Al Prodotto Topico '21 vince il Farro al Tartufo di Fossalto

Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio, presidenti della Giuria del Prodotto topico, hanno comunicato i risultati ottenuti dai 63 prodotti in gara negli eventi di Casalbordino (24 luglio) e San Salvo marina (7 e 8 agosto).

Prodotto topico ’21 è risultato il Farro al Tartufo di Fossalto,

mentre hanno vinto nell’ambito delle rispettive categorie:

fusilloni con crema di pecorino e peperone dolce di Altino (categoria Primi piatti);

Pallotte Cacio e Ove della Parrocchia S Nicola San Salvo (categoria Secondi piatti);

Pancetta di suino nero di Calabria (categoria prodotti);

Pizza Dogge di Bisenti (categoria dolci)

I prodotti sono stati valutati da tre Giurie distinte (una per ogni serata); dove si erano avuti risultati di parità, valutazione è stata ripetuta.

Sabato 4 settembre ci sarà la tradizionale premiazione, preceduta dall’ Assemblea di tutti i produttori, che saranno chiamati anche ad approvare il Regolamento dell’ edizione 202 (la nona).

Stiamo predisponendo il nuovo Regolamento: ogni anno ne viene approvato uno diverso, che tiene conto dei successi ed insuccessi dell’ edizione che si è appena chiusa. Riguardo a quest’ ultima, va detto che, come l’anno precedente, gli eventi si sono tenuti solo a Casalbordino e San Salvo, in virtù dell’assunznione di responsabilità dei rispettivi primi cittadini; che, nonostante la pandemia, le presenze hanno confermato il forte richiamo esercitato dalle serate topiche; che – come consigliatoci dagli ospiti d’onore che abbiamo avuto nelle ultime due serate ovvero i senatori Gianluca Castaldi ed Antonio Razzi – è tempo di alzare il livello del Prodotto topico. Personalmente guardo con estrema attenzione all’esperienza di Diamante, poiché ritengo che abbiamo le capacità e le possibilità di fare non uno degli eventi, ma L’EVENTO…come quello diamanteo. Il nuovo Regolamento che stia immaginando andrà in questa direzione.