Si è conclusa col concerto di Silvia Mezzanotte la rassegna "UN MARE DI MUSICA" A CASALBORDINO

Si è conclusa con uno splendido concerto di Silvia Mezzanotte la seconda edizione della rassegna estiva "UN MARE DI MUSICA", evento di punta del cartellone turistico di Casalbordino, fortemente voluto dall'amministrazione comunale per creare a Casalbordino un appuntamento periodico di musica di qualità. Rassegna fondata nell'estate 2020, in collaborazione con il Maestro di pianoforte Simone Sala presente nelle tre serate anche in veste di Direttore Artistico, in pieno periodo di pandemia per dare un segnale di ripartenza e di vita al territorio casalese dopo il lungo lockdown. Intuizione degli amministratori locali e dell'Assessore al Turismo che si è rivelata un grande successo per l'estate di Casalbordino, che in tutti e tre gli appuntamenti ha richiamato tantissime persone e fatto conoscere la cittadina costiera.

Concerti completamente gratuiti per il pubblico che hanno valorizzato il centro cittadino ed il Lido di Casalbordino.

Il pubblico di ieri sera sul Lungomare Bachelet, attento ed emozionato dalla voce unica ed inimitabile della cantante storica dei Matia Bazar, ha apprezzato la solarità e la simpatia sul palco di Silvia Mezzanotte e della sua band.

Oltre alle melodie dei Matia Bazar, sono stati proposti brani di Mina, Franco Battiato, Mia Martini e tanti altri.

Non sono mancati momenti di forte commozione quando, sulle note del brano di Tosca "Ho amato tutto", accompagnata al pianoforte, la cantante ha ricordato in maniera accorata la triste ricorrenza della morte del batterista e fondatore dei Maria Bazar, Giancarlo Golzi.

Il forte calore del pubblico ha scaldato il cuore della solista che in un post sulla sua pagina Fb ufficiale ha celebrato Casalbordino, ringraziando il pubblico "alla fine Casalbordino ha conquistato me per sempre".

Uno spettacolo fantastico, concluso con una sorpresa, un pubblico ringraziamento alla cantante da parte di Tommaso Bucciarelli, Presidente della Protezione Civile "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino che ha omaggiato l'artista con fiori, vino e tarallucci di Casalbordino per il suo generoso impegno in qualità di sponsor nella raccolta fondi promossa dalla Protezione Civile per l'acquisto di un ventilatore meccanico pediatrico che lo scorso anno che è stato donato al Reparto di Pediatra dell'Ospedale di Vasto da parte della Protezione Civile.

Un legame stretto tra Silvia e Casalbordino che ieri si è suggellato con un concerto speciale.

"Sono molto soddisfatta della riuscita dell'evento di ieri sera, un concerto emozionante che rimarrà nella storia di Casalbordino.

Non possiamo permettere alla pandemia di privarci del nutrimento per la nostra anima e per il nostro spirito: la musica è capace di scacciare le paure, di farci sentire uniti, di trasformare la tristezza in speranza. La proposta musicale della rassegna di Casalbordino è stata straordinaria ed eterogenea per dare spazio a tutti i generi musicali. Questa ripartenza del territorio e del turismo rappresenta un ritorno alla vita e alla normalità per Casalbordino, promuovendo la nostra cittadina al altissimi livelli. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle tre serate, in particolare la Protezione Civile di Casalbordino per il supporto tecnico e la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina per il contributo economico" così dichiara l'Assessore al Turismo ALESSANDRA D'AURIZIO