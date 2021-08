L'ACQUA DOVREBBE TORNARE NEL POMERIGGIO DEL 15 AGOSTO

Sono ultimati i lavori per riparare la rottura di un tratto della condotta dell'adduttrice che ha provocato la carenza idrica sulla riviera.

"I tecnici - dice il sindaco di Vasto Francesco Menna - mi hanno comunicato che l'erogazione dell'acqua è prevista nelle aree interessate per domani pomeriggio e al più tardi lunedì. Ricordo che in Piazza Fiume, nell'area dell'ex stazione di Vasto Marina è disponibile oggi 14 agosto fino alle ore 18.00 una autobotte per la distribuzione di acqua potabile gratuita".

Invece a San Salvo, chi vuole rifornirsi trova l'autobotte a Via Magellano