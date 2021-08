FRAMMENTI DI STORIA CUPELLESE NEL NAUFRAGIO DEL PIROSCAFO UTOPIA (17/03/1891)

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 12 marzo 1891, il piroscafo inglese Utopia salpava da Napoli, direzione New York, con 813 passeggeri. Il 17 marzo, alle ore 18.45, davanti al porto di Gibilterra, una violenta tempesta, con mare forza 9, provocò il naufragio del piroscafo con il drammatico bilancio di 540 morti. In soli venti minuti si spense così il sogno di uomini, donne e bambini.

3 viaggiatori partirono da Cupello e non sono più tornati, né hanno potuto raggiungere la tanto sognata America perché morti nella tragedia.

I funesti fatti della partenza da Napoli e del naufragio sono stati meticolosamente riportati nelle 212 pagine di un libro scritto dalla prof.ssa Pina Mafodda dal titolo "Utopia: il naufragio tra cronaca e storia, 17 marzo 1891".

Ieri, a Carovilli, il Sindaco Graziana Di Florio, l'Assessore Giuliana Chioli e un gruppo di giovanissimi volontari che hanno collaborato alle ricerche storiche sui nostri concittadini periti nel naufragio, hanno partecipato alla presentazione pubblica del libro della prof.ssa Mafodda.

Con altri Primi Cittadini di altri Comuni coinvolti in questa immane tragedia, in collegamento con Patrick Canessa, Console Onorario Italiano a Gibilterra, e Michele Schiavone, Segretario del Consiglio Generale Italiani all'Estero, in un momento di commemorazione collettiva, hanno voluto ricordare le nostre vittime:

1. MARANGO SEBASTIANO (di anni 31);

2. ANGELINI MARIA (di anni 26);

3. TASCA LUIGI NAPOLEONE (di anni 7).

A loro, rimasti silenti nei nostri archivi comunali, sorretti da questa ricerca accurata e appassionata, abbiamo voluto restituire "voce" e il nostro commosso ricordo.

"Un fatto muore quando più nessuno lo racconta." (Erodoto) motivo per cui non mancheremo di condividere con la cittadinanza questo frammento di storia che ci coinvolge e interpella anche a distanza di 130 anni.

Il libro sarà disponibile per prestito e consultazione presso la Biblioteca Comunale del Comune di Cupello.