Giovedì 18 agosto 2021 alle ore 21:00 in piazza San Vitale a San Salvo

Giovedì 18 agosto 2021 alle ore 21:00 nuovo spettacolo in piazza San Vitale a San Salvo. In calendario la rappresentazione teatrale coprodotto dalla Fondazione Aria, Teatro immediato ed espressione d’arte, che ha riscosso successo in diverse regioni italiane.

Verrà proposto il testo “La stanza del pastore – Il transumante” di Vincenzo Mambella su progetto di Angelo De Nicola, Alessandro Di Loreto e Pierluigi Ruggiero con la regia e l’interpretazione di Edoardo Oliva, spettacolo scelto dal Ministero degli Esteri, nella sezione cultura, per alcune rappresentazioni internazionali, ma la pandemia ha purtroppo impedito la realizzazione.

“Nel 2019 l’Unesco – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – ha riconosciuto la transumanza come patrimonio dell’’umanità e il territorio nel quale insiste San Salvo è stato una delle soste storiche fondamentali del Tratturo Magno che da L’Aquila conduceva, attraverso l’Adriatico, alla piana di Foggia”.

Lo spettacolo narra la storia di Francesco Giuliani (Castel del Monte 1890-1970) lo straordinario pastore-poeta e scritto abruzzese che amava Dante, Ariosto e Tasso. Preziosi autori e inseparabili libri che lo hanno accompagnato nelle sue numerose transumanze aiutandolo a superare i recinti dell’ignoranza e a espandere i confini dello sguardo fin dentro se stesso e l’umanità tutta, tanta da renderlo cantore delle sue esperienze.

“Lo spettacolo di domani sera è un’ottima occasione per ampliare il nostro bagaglio di conoscenze – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – facendo conoscere una delle tante sfaccettature della nostra ricca cultura abruzzese ai turisti e ai residenti. E’ doveroso riflettere anche sul nostro passato agropastorale che ha caratterizzato questp nostro territorio punto di passaggio tra culture e tradizioni diverse”.