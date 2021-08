COSTITUITO IL GRUPPO GIOVANI DELL' ISTITUTO ITALIANO CASTELLI ABRUZZO

Ho partecipato, questa mattina, all’assemblea di presentazione, a Cupello, della Delegazione Abruzzo Citeriore dell’Istituto Castelli.

In questa occasione, ho avuto il grande onore di essere eletto Presidente Giovani Abruzzo dell’istituto.

Ringrazio, innanzitutto, gli amici che con me condividono questa ricerca e che mi hanno scelto per questo ruolo, il Prof. Lucio Giorgione e l’assessore Giuliana Chioli per l’impegno nella e per la nostra comunità, e il Dott. Orazio Di Stefano, per averci messo in contatto con questa realtà.

Un ringraziamento sentito va anche al Sindaco Graziana Di Florio, al Presidente del Consiglio Filippo D’Angelo, al Prof. Luigi Murolo, al Vice-sindaco di Monteodorisio Angela Menna e agli altri amministratori che sono intervenuti.

Infine, auguro buon lavoro ad Alessandro Natale, che condividerà con me questo percorso nel ruolo di vicepresidente. Ci conosciamo da sempre, ci piace collaborare da amici, e spero che dall’unione e dalla condivisione delle nostre idee Cupello e i cupellesi possano trarre beneficio.