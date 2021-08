Primi impegni nell' Istituto italiano castelli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Comune Di Cupello ha aderito all'Istituto Italiano dei Castelli con la cui collaborazione sta effettuando ricerche su frammenti di storia cupellese oltre che di "luoghi" di interesse storico e culturale.

Un percorso avvincente, stimolante e virtuoso aperto a chiunque fosse interessato - su base volontaria - ad approfondire la storia delle nostre origini, dei palazzi e di quei "beni" materiali che storicamente ci legano, con orgoglio, al nostro paese.

Filippo Sammartino e Alessandro Natale, dal 21 agosto '2, sono ufficialmente e rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Gruppo Giovani, Sezione Abruzzo - Delegazione Abruzzo Citeriore, dell'Istituto, Simone Cicchini, Coordinatore tra l' Istituto ed il Gruppo Giovani, Marianna Forgione, Segretaria e Giuliana Chioli, segretaria generale.

Ringraziamo l'arch. Lucio Giorgione per tutto il supporto e la straordinaria competenza che sta mettendo a nostra disposizione, Orazio Di Stefano per l'intuizione di questa interessante collaborazione, il vicesindaco di Monteodorisio, Angela Menna, gli altri amministratori dei Comuni limitrofi (aderenti all'Istituto) e gli ospiti per la loro partecipazione.