Completamento interventi viabilità in via Melvin Jones a San Salvo

Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di completamento del secondo lotto della viabilità in via Melvin Jones. Sopralluogo congiunto dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini e alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

“Intervento che ci consentirà di completare i parcheggi a servizio del Polo scolastico e di questo quartiere oramai in espansione. Lavori – spiega Maria Travaglini – che contiamo di portare a termine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un intervento interamente finanziato con fondi del bilancio comunale e previsto nel Piano triennale delle opere pubbliche”.

L’assessore Lippis evidenzia l’impegno dell’Amministrazione comunale sulla viabilità e la messa in sicurezza delle strade cittadine in queste ultime settimane come l’intervento appena completato in via Trignina e quello che interesserà Tra via Roma e via Istonia. “Chiediamo comprensione ai cittadini – conclude Lippis – nella consapevolezza che siamo al lavoro per migliorare i servizi a beneficio di tutti”.