VASTESE CENERENTOLA DELLE VACCINAZIONI

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, dopo aver partecipato ad una riunione di monitoraggio con la Prefettura di Chieti comunica, in questo video, che "il vastese ha percentuali di vaccinazioni molto più basse della media provinciale di Chieti, soprattutto per le persone dai 30 ai 50 anni" e quindi invita a vaccinarsi anche coloro che non l'ahhano fatto per arrivare all'obiettivo dello Stato, che è l' 80% di italiani con vaccino anticovid 19