PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL TOPICO '21 CON DEGUSTAZIONE DI CARNE AFFUMICATA

Ci sarà sabato 4 settembre la premiazione dei vincitori dell' ultima edizione del Prodotto topico (la VIII). E sarà a San Salvo in Corso Garibaldi (nell'area antistante il Caffè Roma). La premiazione sarà effettuata alle 20,00 dalle Autorità locali e dalle Giurie ai cinque vincitori. Ossia al produttore - vincitore del Prodotto topico 2021: Giuseppe Gallo di Fossalto, che quest' anno ha presentato il farro funghi e tartufo; all' Associazione del Peperone dolce di Altino, che ha presentato i Fusilloni con crema di pecorino e peperone dolce di Altino (categoria Primi piatti); alla Parrocchia di San Nicola San Salvo, che ha presentato le Pallotte Cacio e Ove della Parrocchia (categoria Secondi piatti); al presidente del Consorzio suino nero di Calabria, Franco Simone di Cosenza, che ha presentato la Pancetta di suino nero di Calabria (categoria prodotti); a Costantino di Bisenti, che ha presentato la Pizza dogge d' Abruzzo (categoria dolci).

A seguire, e cioè a partire dalle 20,30, direttamente al Caffè Roma, ci sarà la degustazione topica di carne affumicata, presentata da Claudio Pracilio, del Bosco degli Ulivi di Lentella (il costo è di 12 euro e le prenotazioni vanno fatte al 366.2358811), a cui parteciperà anche la Ialacceria. Il produttore non si limiterà solo a consegnare la carne a Floriano del Bar, ma illustrerà anche le caratteristiche organolettiche e storico antropologiche nello spirito del Prodotto topico.

Si tratta della prima degustazione topica serale con aperitivo e se sarà apprezzata ne saranno riproposte altre, con gli altri prodotti topici (...siccome sono proclamati 80 per dedicare a ciascun prodotto una serata ci vorranno due anni).

La giornata dedicata ai vincitori topici 2021, però, inizierà alle 18,00 per consentire ai produttori che hanno partecipato ad almeno una tappa del 2021, ai membri della Giuria, dello Staff, dell’ Amministrazione comunale ospitante e della Protezione civile di leggere e discutere in anteprima DEL REGOLAMENTO DELLA PROSSIMA EDIZIONE. La riunione, riservata ai predetti, si farà nella sede di ricercAzione in Via Montenero, 25 a San Salvo