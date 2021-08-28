CONTINUA LA DISCUSSIONE SULL' ABBATTIMENTO DEI PINI ALLA VILLA

LE RAGIONI SPIEGATE DAL SINDACO E VICE SINDACO

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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CONTINUA LA DISCUSSIONE SULL' IMMINENTE ABBATTIMENTO DEI PINI ALLA VILLACOMUNALE DI SAN SALVO, FISSATO PER L' 8 DI SETTEMBRE.

NEL VIDEO LE RAGIONI VENGONO SPIEGATE DAL SINDACO E VICE SINDACO, IN RISPOSTA ALLE CONTRARIETA' ESPRESSE DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA, DAL COMITATO CIVICO AMBIENTALISTA E DALLA COLLEGA ANTONIA SCHIAVARELLI, CHE PER PRIMA AVEVA RESO PUBBLICO L'INTERVENTO DELL' UFFICIO MANUTENZIONE.

Orazio Di Stefano

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