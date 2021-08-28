CONTINUA LA DISCUSSIONE SULL' ABBATTIMENTO DEI PINI ALLA VILLA
LE RAGIONI SPIEGATE DAL SINDACO E VICE SINDACO| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
CONTINUA LA DISCUSSIONE SULL' IMMINENTE ABBATTIMENTO DEI PINI ALLA VILLACOMUNALE DI SAN SALVO, FISSATO PER L' 8 DI SETTEMBRE.
NEL VIDEO LE RAGIONI VENGONO SPIEGATE DAL SINDACO E VICE SINDACO, IN RISPOSTA ALLE CONTRARIETA' ESPRESSE DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA, DAL COMITATO CIVICO AMBIENTALISTA E DALLA COLLEGA ANTONIA SCHIAVARELLI, CHE PER PRIMA AVEVA RESO PUBBLICO L'INTERVENTO DELL' UFFICIO MANUTENZIONE.