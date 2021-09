IL PSI SAN SALVO CONTRO L'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI ALLA VILLA

Premesso che l'ecologia e il rispetto del verde sono tematiche che tutti dovremmo avere a cuore, ci permettiamo di condividere ed appoggiare ogni singola parola del comitato civico ambientalista che si è espresso nei giorni precedenti.

Inoltre, aggiungiamo che siamo rammaricati, ma di certo non stupiti, nell'apprendere che non ci sia stato alcun tavolo di confronto e riteniamo, pertanto, opportuno e doveroso, da parte dell'amministrazione comunale, aprire una discussione in sede istituzionale con tutte le forze politiche presenti al fine di analizzare e trovare la migliore soluzione, o altre opzioni percorribili, rispetto all'abbattimento selvaggio dei pini marittimi siti nella villa comunale.

Vorremo evitare un altro "scempio" urbanistico ed ecologico essendo già memori, purtroppo, di errori simili perpetuati sempre dall'attuale amministrazione poco incline al dialogo e, questa volta, trincerata in maniera grottesca dietro la parola "sicurezza".

Auspicandoci che la richiesta di un dialogo costruttivo venga accolta, ci riserviamo, in caso contrario, il diritto di dissentire attraverso tutte le forme civili in nostro possesso.

PSI SAN SALVO