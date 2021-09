MODULO ANTINCENDIO ALLA PROTEZIONE CIVILE "IL CASTELLO" DI MONTEODORISIO

“La Regione Abruzzo, per contrastare gli incendi boschivi che stanno devastando il territorio, potenzia il veicolo della protezione civile ‘Il Castello’ di Monteodorisio, dotandolo di un modulo antincendio, che verrà allestito sul pick up regionale”. Queste le parole del presidente della protezione civile Antonio Rossano che aggiunge: “Ringrazio tutti i componenti dell’associazione che sono abilitati al servizio antincendio per la loro disponibilità e la Regione Abruzzo per aver creduto in noi.”