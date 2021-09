Incendiato gioco per bambini alla villa comunale di San Salvo

La scorsa notte è accaduto un atto vandalico che il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, ha definitivo a dir poco delinquenziale per un incendio che ha distrutto un gioco per bambini all’interno della villa comunale con danni per decine di migliaia di euro.“La mia città- dice – non lo merita perché è venuto meno il principio del mancato rispetto del patrimonio pubblico che deve essere difeso e tutelato da tutti”.

“E’ un atto gravissimo quanto doloroso che ci ha lasciati atterriti. Un episodio che ci lascia un profondo interrogativo per il mancato senso di civiltà e di rispetto della cosa pubblica colpendo il luogo frequentato dai bambini della nostra città. Hanno bruciato più di 50mila euro di patrimonio pubblico oltre a mettere seriamente a rischio la vita dei cittadini. Quanto è accaduto è inaccettabile e non possiamo far passare questo episodio come una ragazzata” afferma il sindaco Magnacca.

“L’incendio – prosegue – è stato volutamente provocato, ed è stato premeditato perché il materiale utilizzato per appiccarlo è stato portato in loco con l’intento di far bruciare tutto”.

Il sindaco di San Salvo annuncia: “Questa volta non saremo flessibili. Si stanno visionando le immagini dalle telecamere installate all’interno della villa per verificare e individuare gli autori di questo atto delinquenziale. Seguirà una denuncia penale che se porterà ad un procedimento ci vedrà costituirci parte civile. Chiederemo anche sanzioni gravi per i danni arrecati al patrimonio pubblico e all’immagine della Città”.