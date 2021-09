Spaccio di coppia con annesso reddito di cittadinanza.

Nella tarda mattinata del 3 settembre, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia di Vasto, a seguito di specifiche attività investigative, finalizzate al contrasto del sempre più dilagante fenomeno in materia di stupefacenti, hanno arrestato una coppia di coniugi di Vasto, un 27enne A.G. ed una 28enne M.S. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività trae origine da una serie di servizi di osservazione eseguiti in prossimità dell’abitazione degli arrestati, dove era stata notato in precedenza una continua frequentazione di giovani assuntori di stupefacenti, già noti alle forze dell’ordine, tanto da far emettere dalla Procura della Repubblica di Vasto – Sost.Proc. Dott. Michele Pecoraro, un decreto di perquisizione al fine di dare riscontro alle ipotesi investigative. Per cui, nella mattinata del 3 settembre, si è proceduto a dare esecuzione al Decreto di perquisizione.

In presenza della coppia, si procedeva a perquisizione con il rinvenimento di gr.110 circa di sostanza stupefacente di cui gr. 45 di cocaina e gr.65 di eroina, la somma contante di € 4850 suddivisa banconota di vario taglio e un bilancino elettronico di precisione, procedendo così all’arresto di entrambi.

Nel corso degli accertamenti emergeva che la donna era percettrice di reddito di cittadinanza per una somma di € 760 mensili, ragion per cui è stata segnalata all’INPS per le determinazioni del caso. Gli arrestati, la cui convalida è avvenuta nella mattinata odierna, sono stati sottoposti alla misura cautelare in carcere per l’uomo, mentre la donna alla misura cautelare degli arresti domiciliari.