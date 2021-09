Aperta la nuova stagione dell’Associazione “La Conchiglia” a Vasto

“Con la tenerezza dell’accoglienza discreta e di un clima di gioia, si è aperta la nuova stagione di attività a pieno ritmo dell’Associazione “La Conchiglia”, con l’evento “IntrecciaAMOci” che ha avuto luogo giovedì 2 settembre presso i Giardini di Palazzo D'Avalos a Vasto”. E’ con queste parole che Mariella Alessandrini, presidente de la “Conchiglia Onlus”, inizia il racconto di una serata colma di emozioni, seppur con il dolore nel cuore per la scomparsa improvvisa di Irma “Mimma” Perrotti, che è stata seguitissima anche grazie alla diretta Facebook e YouTube, e che ha dato il la a tantissime attività, possibili e realizzabili, esclusivamente grazie all’intreccio con le diverse realtà del territorio, che gratuitamente e con gratuità, si coinvolgono regalandosi.

“La bellezza spontanea dei bambini della prossima 5^ A della scuola G. Spataro di Vasto, ha aperto la serata, condotta in modo brillante ed emozionante da Licia Caprara, e con il loro dono hanno seminato germi di speranza. E’ stata una serata imperniata sul senso dell’esserci intrecciandosi e restando ognuno con la propria identità fatta di ricchezza nella relazione di aiuto. Il motivo ispiratore dell’evento è stato il laboratorio del gruppo “Un cuore sotto braccio” tenuto dalla Dottoressa Roberta Mininni arte terapeuta de “La Conchiglia”, che durante il lock down ha guidato le artiste dell’associazione creando e realizzando capi interamente lavorati a mano per i pazienti dei DH oncologici di Vasto e Lanciano, rivelandosi una possibilità ulteriore di relazione, seppur a distanza, favorendo effetti benefici anche nelle stesse artiste che sono in continua terapia oncologica. Tale concetto, è stato ribadito anche dal responsabile dei DH oncologici Dott. Nicola D’Ostilio che ha colto l’occasione per ringraziare la nostra Onlus, sempre presente, non solo nel provvedere e ad arredare ed integrare le dotazioni in essere, ma soprattutto nella sua compagnia discreta e preparata ai pazienti in primis ed ai familiari, nell’offrire momenti di “distress” e di sana leggerezza che meglio rendono le terapie sanitarie durante il percorso di cura. E’ con questo spirito e missione interiore che durante la serata abbiamo lanciato il “Concorso Sophie “dedicato a Pina, Jovite e Mimma con il coinvolgimento delle 4 e 5 classi delle scuole elementari e dei Licei artistici di Vasto e Lanciano dal titolo “I burattini e la solidarietà in città “. Con i burattini già prodotti da “La Conchiglia”, daremo vita ad un teatro sulle fiabe che i bambini proveranno a creare. Poi, procederemo alla realizzazione di libri di fiabe da donare intanto ai reparti di Pediatria Oncologica in e fuori Regione: i bambini con gli adulti per gli altri bambini. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione di due coppie di tangheri (Ilaria Napoleone e Paolo Viaggi – Giampaola Bellafronte e Tiziano Aldo Tiberii) e dei musicisti Michele Taraborrelli (pianista) ed Anton Bianco (violinista).

L’intreccio con le diverse realtà del territorio è già in atto. Ecco i nostri partner: le scuole di Vasto e Lanciano per il “Concorso Sophie “ rappresentate dalla Dott.ssa Sandra Di Gregorio e dalla Dott.ssa Anna Orsatti, l’Anfass di Vasto, “Un buco nel tetto, CIF di Vasto, AVO di Lanciano, Circolo Nautico di Vasto, CRI di Lanciano, il Gruppo Scout dell’AGESCI di Vasto, Lorenzo Facci nn Goal di Lanciano, AGBE di Pescara, la Voce Romena dei Vastesi, CAI di Vasto, Vastese Calcio, Mani Unite per Padova con Pediatria dell’ospedale, Vivi Autismo, Pronto Soccorso e Croce Verde di Padova.