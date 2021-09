"il parcheggio fotovoltaico, senza illuminazione da 2 anni, è un camping abusivo"

"Il parcheggio su Via Conti Ricci, posto sotto una copertura di pannelli fotovoltaici, nelle ore notturne è al buio poiché l'impianto di illuminazione risulta essere spento da oltre due anni nonostante gli impegni assunti, più volte, dall'esecutivo cittadino in risposta alle nostre interrogazioni presentate durante i Consigli Comunali dell'ultimo biennio della desolante Giunta Menna" a segnalare il disagio, sono ancora una volta i Consiglieri Comunali di FDI Francesco Prospero e Vincenzo Suriani insieme al candidato Sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo che, vista l'inattività dell'amministrazione comunale, chiedono lumi al Sindaco di Vasto "il parcheggio situato nel centro abitato e in prossimità del Palazzetto dello Sport e della Piscina Comunale rappresenta un'opera indispensabile per il posteggio delle auto reso difficoltoso e pericoloso dal mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, soprattutto nella ormai prossima stagione invernale, quando le ore di luce sono ridotte".

Secondo Prospero e Suriani "è necessario, per evitare il bivacco notturno di malintenzionati, per la sicurezza dei residenti, degli automobilisti, dei fruitori degli impianti sportivi posti nelle vicinanze del parcheggio e di quanti transitano a piedi in quella zona, ripristinare l'illuminazione inspiegabilmente spenta da oltre due anni. Non è possibile che l'amministrazione Menna non sia capace di risolvere nemmeno questo banale problema. Ad aggravare il decoro dell'area, poi, si aggiunge la presenza di numerosi camper che, gratuitamente, stazionano sul posto dando vita ad un'area camper abusiva in spregio a tutte le strutture turistico/ricettive che pagano pesanti tributi per l'esercizio della loro attività. Menna, invece di dedicarsi solo alla composizione delle liste e alla campagna elettorale, tuteli la zona e i suoi fruitori ripristinando l'illuminazione dell'area ed evitando lo stazionamento abusivo di camper che trascorrono intere settimane di vacanza gratuitamente, in sosta, sotto il parcheggio fotovoltaico. Tra le priorità di ogni amministrazione comunale deve esserci l'implementazione dei servizi e la cura del decoro urbano, ma Menna & C. non sanno nemmeno di cosa parliamo"

Guido Giangiacomo Candidato Sindaco Centrodestra

Francesco Prospero FDI

Vincenzo Suriani FDI