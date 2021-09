PIETRO RUSSO FA CARRIERA

Con la passione e la solerzia che lo hanno sempre contraddistinto nell’ambito del calcio dilettantistico locale, Pietro Russo è uno degli innesti più importanti a livello amministrativo e logistico per il Settore Giovanile della Vastese Calcio guidato dal tecnico Roberto Cesario e dal ds Alfonso Calvitti, il quale ha fortemente voluto il segretario sansalvese nella rinata realtà giovanile biancorossa.

Russo è stato uno degli artefici dei successi sportivi e degli ottimi numeri a livello di iscrizioni alla scuola calcio dell’U.S. San Salvo dello scorso decennio (più di 200 iscritti all’anno in quelle stagioni). Tra i risultati più significativi della compagine sansalvese ricordiamo la vittoria della Coppa Italia Promozione nel 2011 (3-0 sul neutro di Pianella rifilato all’Ortigia), la vittoria della Coppa Disciplina con conseguente ripescaggio in Eccellenza, la finale di Coppa Italia Eccellenza beffardamente persa ai rigori ad Ortona contro la R.C. Angolana nel 2015 e la “rivincita” dell’anno seguente sullo stesso campo contro il Pineto che vide trionfare l’U.S. San Salvo per 2-1.

Russo: “E’ bastata una chiacchierata con Calvitti e Cesario qualche mese fa per sposare il loro progetto ed entrare così a far parte della grande famiglia della Vastese Calcio che vuole ripartire per bene con i ragazzi per assicurare non solo alla prima squadra dei giovani pronti a dare manforte in Serie D ma alla società biancorossa una base su cui costruire il futuro”.