SI FARA' SABATO 11 SETTEMBRE LA DEGUSTAZIONE TOPICA
CARNE AFFUMICATA AL CAFFE' ROMA DI SAN SALVO CON LA IALACCERIA E C.| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
LA DEGUSTAZIONE TOPICA (RINVIATA PER PIOGGIA LA SETTIMANA SCORSA) SI FARA' SABATO 11 NOVEMBRE A PARTIRE DALLE 20,30 SEMPRE AL BAR CAFFE' ROMA IN CORSO GARIBALDI 7 A SAN SALVO. IL PROGRAMMA RESTA INVIARATO:
APRIRA' CLAUDIO PRACILIO, PRODUTTORE AGRICOLO DELLA FATTORIA DEGLI ULIVI LENTELLA CHE PRESENTERA' IL PIATTO DELLA SERATA ,
A SEGUIRE CANTI DELLA IALACCERIA E C. E CARNE AFFUMICATA ACCOMPAGNATA DA CALICE DI VINO DELLA TRADIZIONE.
LA DEGUSTAZIONE AVERRA' ALL'ESTERNO DEL BAR, DOVE SARA' GARANTITO L'OPPORTUNO DISTANZIAMENTO ANTICOVID. PROPRIO PER QUESTO MOTIVO E' OPPORTUNO PRENOTARSI AL SOTTOSCRITTO