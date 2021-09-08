SI FARA' SABATO 11 SETTEMBRE LA DEGUSTAZIONE TOPICA

CARNE AFFUMICATA AL CAFFE' ROMA DI SAN SALVO CON LA IALACCERIA E C.

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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LA DEGUSTAZIONE TOPICA (RINVIATA PER PIOGGIA LA SETTIMANA SCORSA) SI FARA' SABATO 11 NOVEMBRE A PARTIRE DALLE 20,30 SEMPRE AL BAR CAFFE' ROMA IN CORSO GARIBALDI 7 A SAN SALVO.  IL PROGRAMMA RESTA INVIARATO: 

APRIRA' CLAUDIO PRACILIO, PRODUTTORE AGRICOLO DELLA FATTORIA DEGLI ULIVI LENTELLA CHE PRESENTERA' IL PIATTO DELLA SERATA ,

A SEGUIRE CANTI DELLA IALACCERIA E C. E CARNE AFFUMICATA ACCOMPAGNATA DA CALICE DI VINO DELLA TRADIZIONE.

LA DEGUSTAZIONE AVERRA' ALL'ESTERNO DEL BAR, DOVE SARA' GARANTITO L'OPPORTUNO DISTANZIAMENTO ANTICOVID. PROPRIO PER QUESTO MOTIVO E' OPPORTUNO PRENOTARSI AL SOTTOSCRITTO

 

Orazio Di Stefano

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