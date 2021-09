VENERDI' 10 SETTEMBRE ORE 9 CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per venerdì 10 settembre 2021 alle ore 09:00 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10:00.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 30/06/2021, 19/07/2021 e del 30/07/2021);

Mozione consigliere Travaglini Fabio Orlando;

Nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021/2024;

Aggiornamento adozione del Piano regolatore cimiteriale;

Adesione di massima alla proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 commi 1-15 del D.Lgs 50/2016, per la ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del canile comunale rifugio di c.da Prato San Salvo;

Completamento strade previste nel Prg, riguardanti la sistemazione della strada denominata Melvin Jones – Art. 57 delle Norme tecniche del vigente Prg del Comune di San Salvo perequazione urbanistica ditta De Cinque Angelo srl.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.