Sinistra Italiana ha raccolto le firme per la legge di iniziativa popolare "Next Generation Tax"

Giovedì 9 settembre 2021, a San Salvo presso il mercato settimanale in piazza De Gasperi dalle ore 9,00 alle 13,00, Sinistra Italiana ha raccolto le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare "Next Generation Tax" (Info su www.ngtax.it), con cui sarà proposto al Parlamento l’abolizione di tutte le imposte patrimoniali sostituendole con un'unica tassa progressiva da applicare a patrimoni personali AL DI SOPRA DI 500.000 euro.

Per le case si farà riferimento al valore catastale e non a quello di mercato. Inoltre con la NEXT GENERATION TAX scomparirebbero IMU, imposta di bollo su titoli e conti correnti ed a pagare questa imposta sarebbe solo il 5% della popolazione italiana, i cosiddetti super-ricchi.

Oggi l’1% della popolazione Italiana possiede il 25% della ricchezza complessiva nazionale mentre il 60% più povero possiede solo il 15% della ricchezza nazionale. La pandemia ha contribuito inoltre a favorire l’accumulo di ricchezza dei cittadini più ricchi mentre è sempre più precaria la condizione di vita delle classi sociali media e bassa.

Al banchetto di Via De Gasperi, all' interno del mercato settiminale di San Salvo ci sono stati Mario Codagnone e Valfrido Adorante, esponenti storici di Sinistra italiana, i quali si sono dichiarati soddisfatti delle firme raccolte.

Chi non avesse firmato e volesse ancora farlo, può rivolgersi ai predetti dirigenti di S.I.