Grippa (M5s) la mobilita' integrata nei trasporti è sfida del futuro

"Una delle sfide piu' importanti del futuro sara' quello di poter fruire di un sistema di trasporto intermodale efficiente capace di ridurre i tempi di spostamento, migliorare le abitudini di viaggio e di diminuire allo stesso tempo i livelli inquinanti dell'aria". Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa in commissione Trasporti.

"Come sottolineato anche dal rapporto della Commissione di studio sul trasporto pubblico locale - aggiunge Grippa -, l'intermodalita' non puo' essere l'ennesima frammentazione dei sistema dei trasporti ma una grande occasione per cambiare il nostro concetto di mobilita' utilizzando anche le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanziate a questo scopo. Auspico, a questo punto, che venga incardinata al piu' presto la proposta di legge che ho presentato proprio a questo riguardo. Abbiamo una grande sfida avanti a noi da cogliere: digitalizzazione e ammodernamento devono andare di pari passo se vogliamo dotare il nostro Paese di una rete di trasporti efficiente, sicura ed ecosostenibile", conclude la deputata pentastellata