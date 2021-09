L' amicizia non è stagionale (1)

Gli amici nella foto in estate frequentano il Cocorito, il noto stabilimento balneare sansalvese di Antonio Castaldo. Dove, più che prendere il sole, vanno per giocare a scala 40.

Finita la stagione estiva, però, non hanno sciolto le righe e continuano a vedersi. Non più a San Salvo Marina, ma in centro.

Nella foto la comitiva è alla Pizzeria Odeon, dove Cristian Tomeo ha preparato una delicata focaccia per accompagnare la ventricina di Emilio, con calici di birra.

Ps Olmo Castaldantonio, ma prima o poi li raggiungerà pure lui, essendo quello da cui tutto è partito